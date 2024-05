Toti: su 'giallo' verbale di Spinelli jr procura manderà parere

La procura manderà un parere al gip in merito alla questione su quanto detto da Roberto Spinelli, il figlio dell'imprenditore Aldo, nel corso del suo interrogatorio.

Davanti alla giudice Paola Faggioni e al pm Luca Monteverde, Spinelli jr aveva spiegato che il presidente Giovanni Toti (agli arresti domiciliari dal 7 maggio per corruzione) faceva "sceneggiate" perché "voleva i finanziamenti illeciti". Appena letta la trascrizione completa i legali dei due imprenditori, gli avvocati Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza, avevano mandato una istanza al gip per chiedere di rettificare il verbale visto che, a loro dire, Roberto Spinelli avrebbe detto finanziamenti leciti". Prima di una eventuale correzione, il gip ha chiesto alla procura di esprimere un parere. I pm, insieme al procuratore capo Nicola Piacente, potrebbero sentire nelle prossime ore la registrazione audio e poi valutare.



