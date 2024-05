Toti: sentite 14 persone dalla Guardia di finanza

Non solo i membri del comitato portuale. La guardia di finanza di Genova in questi giorni ha sentito 14 persone come testimoni nell'inchiesta sulla corruzione che ha portato, il 7 maggio, agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in carcere l'ex presidente dell'Authority del porto ed ex ad di Iren Paolo Emilio Signorini e ai domiciliari l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli.

In particolare in caserma sono state prese a verbale sei testimonianze relative alla corruzione elettorale e otto per la corruzione legata alle vicende in porto e i finanziamenti al partito del governatore.

I loro racconti servono a corroborare l'ipotesi accusatoria e confermare quanto emerso nel corso delle indagini.



