Torna al Porto Antico la Festa dello Sport 2024

Torna al Porto Antico di Genova la Festa dello Sport. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, l'edizione n.20 prevede, onorando il titolo di Genova Capitale Europea dello Sport, 132 differenti attività, tutte completamente gratuite e assistite da istruttori e insegnanti, distribuite in una superficie complessiva di oltre 140 mila metri quadrati in sinergia con oltre 200 tra associazioni ed enti sportivi, la presenza di tecnici e istruttori qualificati e tante 'stelle' dello sport pronte a incontrare e giocare con i giovani. "Festa dello Sport - ha detto il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando - è un evento emblematico del valore dello sport nella nostra città. Genova e la Regione Liguria, protagoniste a livello europeo in due anni consecutivi, sono il riconoscimento delle capacità organizzative, delle tradizioni sportive e dei risultati delle nostre società sportive e dell'unicità dei luoghi e delle strutture a disposizione per ospitare eventi capaci di richiamare un vasto pubblico. Facendo riferimento solo alle aree gestite da Porto Antico di Genova, in questo mese di maggio si concentrano la 39^ edizione del Torneo Ravano, appena concluso nel padiglione Jean Nouvel e per il quale non ringrazieremo mai abbastanza la famiglia Mantovani, e in questo prossimo lungo fine settimana la Festa dello Sport nello scenario del Porto Antico e i campionati italiani giovani e cadetti di scherma sempre nel padiglione Jean Nouvel". Tra le altre iniziative è pronta un'edizione super dell'Olimpiade delle Scuole che, sotto l'egida dell'Ufficio scolastico regionale, permetterà a duemila studenti di oltre 100 classi di tutta la Liguria, di cimentarsi nelle più svariate discipline sportive nella mattinata di venerdì 24 maggio. E le Olimpiadi saranno al centro anche de 'Le Village Paris/Genova 2024' realizzato da Alliance Française de Gênes e Ambasciata di Francia in Italia per celebrare Les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024. Tutta l'area di Calata Gadda verrà trasformata in un inedito villaggio olimpico nel quale si potranno fare giochi, gare e anche quiz, tutto ispirato ai giochi olimpici che si volgeranno quest'anno a Parigi. Alla festa ci sarà anche la mascotte delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in una sorta di gemellaggio con Lupo di Mare, mascotte ufficiale di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Al Galà delle Stelle presenti tre legend Margherita Grambassi, Andrea Lo Cicero ed Eraldo Pizzo. Presenti anche Salvatore Sanzo, Roberta Bianconi e Gianfilippo Mirabile, Silvia Salis, e Francesco Bocciardo.



