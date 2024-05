Tende to Nave Italia, al via campagna 'Cambio di Rotta'

Al via "Cambio di rotta" la campagna di solidarietà 2024 di Nave Italia che toccherà, in circa 6 mesi, 9 porti italiani e 1 estero. Dopo la pausa invernale che ha permesso alla Fondazione Tender to Nave Italia di raccogliere e vagliare le numerose richieste di partecipazione alla campagna 2024 e, al brigantino, di essere sottoposto ai consueti lavori di manutenzione, Nave Italia è pronta per affrontare una nuova traversata solidale. A bordo, in compagnia dell'equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, saliranno 21 tra associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare i benefici del metodo Nave Italia.

Da segnalare tra i numerosi progetti a maggio "Il viaggio di ESPRIMO", il progetto promosso da un gruppo di clinici e ricercatori del dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento dell'università di Verona che ha coinvolto pazienti tra i 18 e i 45 anni affetti da sclerosi multipla mentre il 25 giugno, torna "Academy to Italy 2024 realizzato in collaborazione con il Royal Cape Yacht Club Sailing Academy di Città del Capo", il progetto promosso dalla Sailing Academy del Royal Cape Yacht Club di Cape Town che, anche quest'anno, si rivolgerà a giovani provenienti da alcune delle zone più difficili di Città del Capo. Oltre ai progetti di solidarietà, diverse le iniziative in programma come il Trofeo Siad Bombola d'oro (24 - 26 maggio) a Santa Margherita Ligure.

"Nave Italia - commenta il direttore scientifico Paolo Cornaglia Ferraris -, è una nave scuola dedicata alla disabilità. Strumento unico al mondo, grazie al quale un metodo riabilitativo collaudato da 18 anni di esperienza, si è dimostrato di straordinaria efficacia. Il brigantino della Fondazione Tender to Nave Italia, è il luogo dove il "Metodo Nave Italia" rivela la propria forza, per la capacità di porre ogni persona di fronte ad un repentino "cambio di rotta" della propria esistenza. Nessuno sarà più prigioniero del proprio disagio dopo essere salito a bordo. In pochi giorni, una squadra che condivide valori fatti di gerarchia e disciplina militare, prossimità, inclusione, valorizzazione di ciascuno, offre una cura di libertà. Ogni anno, almeno 300 persone suddivise in decine di progetti, in piena sicurezza, aprono le porte della prigione nella quale la disabilità li aveva rinchiusi".



