Sindacato Usb occupa sede autorità portuale Genova

"La liturgia nella quale si nascondono, quella dei comunicati, del 'tu non firmi il contratto' 'non ti parlo perché non sei simpatico', è finita.

Abbiamo deciso di occupare Palazzo San Giorgio". Jose Nivoi di Usb spiega così la decisione di occupare con un'assemblea permanente, dopo un presidio in piazza Caricamento a Genova, la sala dei Capitani di Autorità Portuale di Genova. Una protesta che arriva all'apice dopo l'esclusione della lista Usb, che conta 200 iscritti tra i lavoratori portuali, dalle rsu aziendali.

"Noi non diamo colpa ai confederali ma vogliamo una rappresentanza perché siamo presenti sui luoghi di lavoro - ha detto Nivoi -. Oggi, con questo atto vogliamo dire che, visto che i lavoratori si sono voluti iscrivere con noi, vogliamo essere riconosciuti come parte sociale all'interno del porto. È un atto estremo ma non abbiamo altre armi: o si esce da questa liturgia, da questo modello genovese, sennò rimaniamo qui, perché il sistema va rotto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA