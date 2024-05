Furgone tampona un camion in A10 tra Andora e Albenga, un morto

Un furgone ha tamponato un camion lungo l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia nella galleria tra Andora e Albenga in direzione del capoluogo ligure rimanendo incastrato sotto il mezzo pesante. Il conducente del furgone è morto sul colpo. Sono intervenuti sul posto il 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autofiori, ma per il guidatore non c'è stato nulla da fare. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sono segnalati nella tratta da Autofiori due chilometri di coda.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA