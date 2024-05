Maxi rissa con coltelli in centro di accoglienza, due denunciati

I carabinieri di Genova hanno denunciato due migranti che impugnando armi da taglio hanno partecipato a una violenta rissa tra circa venti ospiti di un centro di accoglienza per stranieri nel quartiere di Quezzi. Non si registrano feriti gravi. Sono in corso accertamenti per verificare la posizione delle altre persone coinvolte, tenuto conto che la lite poteva avere conseguenze ben peggiori senza l'intervento risolutivo dei carabinieri accorsi in forza all'interno del centro. Arrivati nella casa famiglia i militari sono riusciti a sedare la rissa disarmando i due migranti.





