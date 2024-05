Decine di segnalazioni, quasi tutte anonime, di casi di corruzione anche vecchi di 20 anni soprattutto su Rapallo e Sestri Levante. Il boom di esposti e mail si registra in questi giorni dopo l'inchiesta che ha terremotato la Regione Liguria e portato agli arresti domiciliari Giovanni Toti. Le segnalazioni anonime e generiche, spiegano in Procura, non possono però essere prese in considerazione.



