La foto simbolo di Falcone e Borsellino in mostra a Genova

In occasione della 'Settimana della legalità' il Comune di Genova dal 20 al 23 maggio organizzerà un ciclo di incontri sulla cittadinanza attiva e sulla lotta alle mafie. La mostra fotografica 'Luce e Memoria' del fotoreporter palermitano Tony Gentile animerà Palazzo Ducale creando un percorso nella memoria dei primi anni Novanta segnati dalle stragi mafiose. Tra le immagini esposte la fotografia in bianco e nero simbolo dei magistrati Falcone e Borsellino scattata da Gentile pochi mesi prima del loro assassinio.

La mostra sarà visitabile gratuitamente nella sala del Munizioniere di Palazzo Ducale, a partire da domani, sabato 18 maggio, fino a domenica 2 giugno dalle 10 alle 19: un percorso immersivo nella memoria delle stragi culminate con l'uccisione dei magistrati Falcone, Morvillo, Borsellino e delle loro scorte, ma anche un periodo in cui hanno preso vita alcuni dei movimenti antimafia più incisivi, come il 'comitato dei lenzuoli'. L'esposizione vede oltre 40 immagini, di personaggi noti e meno noti, che hanno fatto la storia del nostro Paese, rese vitali dalle registrazioni audio che accompagnano il visitatore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA