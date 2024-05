CravaStreet, un Festival per aiutare il quartiere di Pra'

Tutto pronto per la 5^ edizione del CravaStreet Festival che quest'anno raddoppia e si svilupperà su due giorni, sabato 18 e domenica 19 maggio. Come sempre l'iniziativa organizzata dal Comitato di Via Cravasco nel ponente genovese tra Pra' Palmaro e Voltri vuole raccogliere fondi da destinare al quartiere per opere importanti. Tra i progetti di quest'anno iniziative dedicate agli adolescenti come lezioni di ripetizione per spingere il rendimento scolastico, comprare materiale didattico per le scuole e costruire un campo di calcio a 7 in un'area che era completamente abbandonata.

Sabato 18 maggio letture animate alle 15 , uno spettacolo divertente per bambini a cura del comitato. Dopo si proseguirà con il luna park insieme a giochi, laboratori e prove sportive.

Presenti Ponente Outdoor, La giostra della fantasia, Uisp e Respiro Danza. Poi in serata musica dal vivo con The Royal call , tributo ai Queen. Domenica un torneo di box a cura dell'associazione Elite Club Pegli, esibizione di agility dog a cura dei Pelosetti Furbetti e sfilata a sei zampe.



