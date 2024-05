Calcio: Samp, Pirlo 'col Palermo coraggio e sangue freddo'

La sfida col destino si chiama Palermo, domani in Sicilia la Samp ha solo un risultato a disposizione per avanzare nei play off: "E' una finale che dobbiamo vincere perché non abbiamo alternative. Sarà fondamentale interpretarla bene sapendo che puoi far gol sia all'inizio che alla fine. Ho chiesto alla squadra di stare sempre la partita, senza essere emotivi ma con grande lucidità.

Cosa serve? Coraggio, serenità e sangue freddo quando si giocano queste partite. Siamo in un momento buono e siamo pronti a giocarcela", spiega il tecnico della Samp Andrea Pirlo. Che dovrà rinunciare a centrocampo soltanto a Darboe che ha avuto un problema muscolare. Avanti col 3-4-2-1 con Borini ed Esposito alle spalle di De Luca. A centrocampo ballottaggio sulla fascia destra tra Stojanovic e Depaoli. Di fronte un Palermo che "può partire forte perché avrà l'entusiasmo di uno stadio pieno.

Cercheranno di aggredire la partita e noi dovremo fare lo stesso. L'aspetto mentale può essere simile ma noi non abbiamo margine di errore e dovremo stare attenti a non subire gol perché complicherebbe tutto", aggiunge l'allenatore che chiede soprattutto una cosa ai suoi ragazzi: "sanno bene che sarà una partita da dentro o fuori. Ma non dobbiamo farci prendere dall'ansia perché sono gare belle da giocare e vincere. Ma per riuscirci devi avere personalità, coraggio ed essere libero mentalmente. Dobbiamo sgombrare la testa da tutto quello che c'è al di fuori del campo e pensare solo alla vittoria".



