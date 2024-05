Blue design summit, aperta la due-giorni dedicata a superyacht

La Spezia non solo capitale della nautica, ma anche della formazione dei talenti che costruiranno gli yacht del futuro. Si è aperto oggi alla Spezia il Blue Design Summit, due giorni di convegni dedicati al mercato dei superyacht, con l'accento su progettazione, design e refitting. L'iniziativa si svolge nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, anticipata ieri da alcuni incontri con i grandi cantieri del settore riservati agli studenti del Polo Universitario. Il summit vuole essere "un approfondimento delle azioni nate con il progetto del Miglio Blu, una filiera vincente del made in Italy che unisce industria e formazione - ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini -.

Abbiamo talenti unici al mondo in questo ambito. Le barche sono sintesi di tecnologia, ricerca, design e chi ne acquista una ha un'attenzione particolare per l'ambiente, consentendo di aprire una moltitudine di opportunità. Intendiamo rafforzare il Miglio blu sotto tutti i punti di vista". Nella prima giornata è stata sottolineata la centralità della Spezia nella formazione in ambito nautico, con la capacità di attirare nuovi talenti.

L'università offre percorsi di studi che vanno dallo yacht design alla progettazione navale fino alla meccatronica.

Presentato infine lo studio di Superyacht Times 'The State of Yachting' da cui è emerso come i distretti nautici italiani, a partire da quello della Spezia, dovranno essere pronti ad anticipare l'evoluzione di un mercato che si basa su di un numero di clienti potenziali abbastanza piccolo. La tendenza di crescita di lungo periodo è consolidata: la flotta mondiale di yacht superiori a 30 metri è salita del 500% dal 1989, con il numero di 5.878 quest'anno. Il mercato, viene rimarcato nello studio, si muove e si sta esaurendo l'arretrato di ordini dovuto alla crisi Covid: quest'anno per la prima volta dal 2020 il numero di yacht completati e quello di nuovi ordini si sono allineati appena sopra le 200 unità. L'Italia ha rafforzato lo scorso anno la propria posizione sul mercato, con un venduto di 156 nuovi yacht superiori a 30 metri rispetto ai 142 dello scorso anno, unico player in crescita nelle prime sei posizioni a livello mondiale. La due giorni è organizzata da Promostudi e Clickutility Team, promossa da Comune della spezia, "Miglio Blu - La Spezia Nautical District", l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e Confindustria La Spezia.



