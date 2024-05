Shipping: Gnv installa software per la stabilità dei traghetti

La compagnia di navigazione Gnv ha installato a bordo di sette traghetti un software avanzato per migliorare la stabilità della navigazione, la sicurezza e l'efficienza della flotta. Si tratta di 'Napa Stability', un sistema di bordo che può connettersi a terra tramite una piattaforma dati cloud consentendo il monitoraggio continuo e la regolazione dinamica dei parametri di stabilità della nave in tempo reale sia dall'equipaggio di bordo che dal team di terra.

La nuova soluzione permette di mantenere condizioni di carico sicure anche in caso di tempistiche ristrette e cambiamenti costanti del carico. Gnv è uno dei primi operatori di traghetti ad aver applicato il software avanzato di stabilità, già installato a bordo di molte navi da crociera, con funzionalità aggiuntive studiate su misura per le operazioni tipiche dei traghetti.

"La sicurezza dei nostri passeggeri è la nostra priorità assoluta. - commenta il chief technical officer di Gnv Davide Orecchia - Lavorare con Napa ci dà la tranquillità di sapere che stiamo mantenendo gli standard più elevati del settore perché i nostri traghetti continuino ad operare in modo sicuro e sereno, allo stesso tempo garantendo l'accesso a dati utili a migliorare l'efficienza della nostra flotta e dell'equipaggio. Grazie alle nuove funzionalità dinamiche di carico merci e ai dati sulla stabilità di bordo disponibili a terra in tempo reale tramite servizi cloud, i nostri equipaggi di bordo e il team di terra possono comunicare e collaborare come mai prima d'ora".

Tale tecnologia permette un collegamento 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 con il Maritime Support Centre di Gnv che raccoglie da remoto e in tempo reale le informazioni sulla stabilità delle navi.



