Ruba sette bottiglie d'olio al supermercato, arrestato

Ruba sette bottiglie d'olio extravergine di oliva al supermercato e aggredisce il dipendente che vuole bloccarlo, ma mentre tenta di guadagnarsi la fuga viene arrestato dalla polizia. È finito in manette un 58enne per il reato di tentata rapina in un punto vendita alla Foce di Genova.

Il dipendente del supermercato ha visto entrare l'uomo, già conosciuto per alcuni furti compiuti all'interno dell'esercizio commerciale, con uno zaino vuoto sulle spalle. Dopo poco lo stesso è uscito pagando solo una bottiglietta di tè da 60 centesimi e con lo zaino vistosamente pieno. Invitato a rientrare in negozio ha consegnato 7 bottiglie di olio extravergine di oliva del valore di 102 euro appena rubate, ma appreso che stavano arrivando le forze dell'ordine si è allontanato repentinamente dal negozio. Il dipendente lo ha inseguito ed è stato strattonato violentemente dall'uomo per guadagnarsi la fuga. Una volante della polizia li ha intercettati arrestando l'uomo in flagranza di reato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA