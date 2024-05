Peschereccio affonda davanti al porto di Sanremo, salvo naufrago

Un peschereccio lungo dieci metri è affondato nello specchio acqueo davanti al porto vecchio di Sanremo, l'unico pescatore a bordo è stato salvato da uno straniero che osservando la scena dalla banchina si è gettato in mare a soccorrerlo. Non risultano altre persone coinvolte.

Le cause dell'affondamento dell'imbarcazione sono ancora in fase di accertamento da parte della guardia costiera. Sono intervenuti sul posto una vedetta della guardia di finanza e il personale sanitario, che ha trasferito il pescatore al pronto soccorso per accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA