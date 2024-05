Opposizioni in Consiglio della Liguria, 'Toti deve dimettersi'

Le opposizioni nel Consiglio regionale della Liguria, Partito Democratico, Lista Sansa, Movimento Cinque Stelle, Linea Condivisa e Azione, hanno inviato una lettera a firma dei capigruppo al presidente dell'assemblea Gianmarco Medusei in cui chiedono "nuove elezioni e le dimissioni del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti".

"È surreale pensare, in un momento come questo, di discutere in Consiglio regionale le interrogazioni, perché l'unica discussione che si può affrontare è se esistono o meno le condizioni per proseguire la legislatura. - dichiarano - Chiediamo che il vice presidente Alessandro Piana svolga delle comunicazioni su quanto accaduto e che su questo argomento si possa svolgere un dibattito che deve avvenire in forma ampia, condivisa e rappresentativa, vista la particolare gravità del momento. L'unica strada per noi sono le dimissioni del presidente Toti e nuove elezioni".

"Ciò che è accaduto e sta accadendo in queste ore - continuano i gruppi d'opposizione - restituisce un'immagine degradante e inquietante dell'istituzione pubblica, dove trasparenza e legalità della pubblica amministrazione sembrano piegate a interessi di parte. Il centrodestra ha minato nelle sue fondamenta la credibilità e l'operatività dell'amministrazione regionale. Bisogna restituire dignità alle istituzioni ferite e l'unico modo sono le dimissioni del presidente Toti e nuove elezioni per evitare lo stallo della Regione". Il Consiglio regionale ligure è convocato domattina alle 10.



