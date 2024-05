Liguria protagonista a Salone del Libro con oltre cento relatori

Sono stati 110 i relatori che hanno animato per cinque giornate il programma proposto dall'editoria ligure alla 36/ma edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, dove la Liguria è stata per la prima volta Regione ospite. "Il salone ha portato ulteriormente alla ribalta la cultura, il cantautorato, la scrittura, la poesia, l'arte, l'agroalimentare in una piazza internazionale e specialistica. Un grande lavoro che non sarebbe stato possibile senza la straordinaria dinamicità e l'esperienza degli editori liguri che hanno animato il nostro stand". Così il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana traccia il bilancio della manifestazione.

Oltre a tre grandi eventi nelle sale del Lingotto, sono stati 60 quelli ospitati nella 'Sala Liguria' sotto il coordinamento della Fondazione De Ferrari ETS. Si è parlato di arte, cultura, storia, attualità, divulgazione scientifica, comicità, personaggi, gastronomia e territorio, oltre che, naturalmente, di narrativa e poesia. A conquistare i lettori sono stati soprattutto i titoli legati alla cucina tipica e al territorio, outdoor e guide turistiche, ma anche alla critica letteraria e alla saggistica, a conferma dell'attrattività della Liguria e dell'autorevolezza delle sue penne nel panorama librario.

"Grande soddisfazione degli editori liguri - commenta il coordinatore Fabrizio De Ferrari, editore - per il successo delle iniziative, ma anche per le vendite degli oltre 500 titoli proposti al pubblico nella splendida piazzetta ligure ricostruita, con tutti i suoi colori e profumi, sotto la Mole". All'edizione 2024 della kermesse hanno partecipato anche quaranta classi delle scuole liguri, per un totale di oltre 700 allievi, arrivate a Torino grazie al progetto 'Orientamenti'.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA