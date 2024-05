Bastonate e coltellate al compagno, arrestata

Un'italiana di 55 anni è stata arrestata in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Genova per tentato omicidio. Lo scorso 26 aprile, in serata, in zona Genova Voltri, al termine dell'ennesima lite scoppiata in casa per motivi economici, la donna ha colpito con un manico di scopa il suo compagno di 70 anni in varie parti del corpo, fino a farlo cadere a terra. Poi lo ha accoltellato all'addome . Prima di scappare lo ha anche derubato di 100 euro.

La vittima è riuscita a trascinarsi in strada e un passante ha chiamato ambulanza e carabinieri. L'uomo, dopo le prime cure, è stato trasportato in Pronto Soccorso, in codice rosso.

Attualmente, dopo due interventi chirurgici, l'uomo non versa più in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata.

L'autrice del reato, che era stata immediatamente fermata e denunciata dai carabinieri in attesa degli accertamenti investigativi, è stata trasferita nella casa circondariale di Genova Pontedecimo.



