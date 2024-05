Anas, statale Genova-Piacenza chiusa per crepa sull'asfalto

La strada statale 654 di Val Nure tra Piacenza e il levante di Genova è stata chiusa temporaneamente nel Comune di Santo Stefano D'Aveto (Genova) a causa di una crepa sull'asfalto. Lo comunica Anas spiegando che "la chiusura è avvenuta in via precauzionale a seguito di un incremento dello stato fessurativo della sede stradale già oggetto di monitoraggio". Il capoluogo ligure resta collegato con Piacenza attraverso la strada statale 45 a senso unico alternato in località La Presa nel Comune di Bargagli (Genova) a causa di una frana.

Lungo il tratto della SS654 Anas ha programmato l'intervento di demolizione e ricostruzione di un tombino, il consolidamento del ciglio di valle, i lavori inizieranno nei prossimi giorni.

Il traffico è deviato sulla viabilità provinciale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.



