Ipsos, sette liguri su dieci hanno un pet in casa

Quasi sette liguri su dieci hanno un pet in casa e nove su dieci mettono al centro la prevenzione nella loro cura. Lo rileva una ricerca Ipsos illustrata durante l'inaugurazione del centro veterinario 'Ca' Zampa' a Chiavari (Genova).

Secondo la ricerca condotta da Ipsos la Liguria è tra le regioni più pet-friendly: il 68% degli intervistati, infatti, ha un pet in famiglia: il 47% dichiara di avere un gatto e il 40% un cane. Ad accomunare tutti i pet-owner è l'affetto per il proprio animale: per il 34% il pet è membro della famiglia e per il 31% è considerato come un figlio. Per il 66% la sua presenza riempie la casa portando gioia e buonumore e per il 48% circa, genera benessere psicofisico.

Particolare attenzione rispetto ai temi della cura. L'83% se ne occupa a tutto tondo: nello specifico, attenzione alla salute ogni giorno e non solo alle prime avvisaglie di malessere (37%), ed in senso completo racchiudendo anche l'alimentazione (46%).

Il 27% dei proprietari è disposto a spendere dalla metà in su del budget mensile dedicato. Crescono le visite dal veterinario: il 70% va dalle due alle quattro volte all'anno per visite di controllo e si rafforza Ia sensibilità dei liguri rispetto al tema della prevenzione: il 95% dichiara che la prevenzione è importante (uno su due la ritiene prioritaria per il benessere del pet) e la quasi totalità (99%) dichiara di essere pronto a spendere per la prevenzione. L'influencer numero uno per i pet-owner? In assoluto il veterinario: sette su dieci si affidano al medico per decisioni legate al loro animale domestico, battendo di gran lunga social e internet, fermi al 7% circa, e il passaparola di amici e conoscenti (5%).



