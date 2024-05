Camion si ribalta in A10 tra Savona e Varazze, un ferito grave

Otto chilometri di coda sono segnalati sull'autostrada A10 Genova-Savona nel tratto compreso tra il bivio con la complanare di Savona e Varazze in direzione Genova a causa del ribaltamento di un camion, con dispersione di carico e perdita di gasolio. Lo comunica Aspi. Un ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona.

Sono intervenuti sul posto la polizia stradale, i soccorsi meccanici e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l'Italia addetto al ripristino della viabilità.

Attualmente il traffico transita su una corsia verso Genova.

Agli utenti provenienti da Savona e diretti verso Genova, Aspi consiglia di uscire alla stazione di Albisola, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada Varazze. Per le lunghe percorrenze provenienti da Ventimiglia e dirette verso Milano o Alessandria consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona e successivamente la A21 Torino-Brescia.



