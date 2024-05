Salta l'interrogatorio di Spinelli: 'Gli avvocati mi hanno lasciato solo'

"Gli avvocati non ci sono, mi hanno lasciato solo". Lo ha detto l'imprenditore della logistica Aldo Spinelli, indagato e ai domiciliari nell'indagine per corruzione che ha portato ai all'arresto (ai domiciliari) del governatore Toti e dell'ad (sospeso) di Iren Signorini (in carcere) uscendo dalla stanza del gip dove si doveva tenere l'interrogatorio di garanzia.

"Saprete tutto lunedì" ha aggiunto, frase che che fa pensare che l'interrogatorio di garanzia potrebbe essere rinviato a lunedì . Poi a chi gli chiedeva cosa pensasse delle accuse che gli sono state rivolte ha risposto "Ma guardi, male non fare paura non avere". E a una domanda su Signorini ha risposto "Signorini? un amico".

L'interrogatorio di garanzia di Aldo Spinelli, l'imprenditore della logistica arrestato (ai domiciliari) nell'ambito di una vasta indagine per corruzione, è saltato perché i suoi avvocati Andrea Vernazza e Paolo Gatto non hanno ricevuto la convocazione tramite pec dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari. L'atto è stato aggiornato a lunedì.

Salta l'interrogatorio di Spinelli per mancata convocazione dei legali

Video



Riproduzione riservata © Copyright ANSA