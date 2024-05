E' iniziato l'interrogatorio di garanzia di Matteo Cozzani, ex capo di gabinetto del governatore Toti, indagato e ai domiciliari per corruzione aggravata dall'aver agevolato la criminalità organizzata. Cozzani, difeso dall'avv. Massimo Ceresa Gastaldo, potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere. All'interrogatorio, davanti al gip Paola Faggioni, assiste anche il pm Luca Monteverde.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA