Onda classica, a S.Margherita Ligure le barche d'epoca

La più antica è "Tirrenia II" barca a vela del 1914, a seguire "Bob" lancia a motore dei Cantieri Neuchatelle del 1934 fino ad arrivare a "Bruna" Riva Acquariva del 2002 e alla nuovissima "Gb Toy" Riva Iseo del 2024. Sono 30 le barche che parteciperanno ad Onda Classica, raduno multimarca di barche d'epoca e classiche in programma a Santa Margherita Ligure dal 23 al 26 maggio 2024. L'evento, presentato al Castello cinquecentesco di Santa Margherita Ligure, è organizzato dal Riva Society Tigullio realtà che finora ha dato vita al Riva manifestazione che quest'anno appunto ha lasciato spazio a Onda Classica. "Vogliamo alternare i due eventi - spiega il presidente del Riva Society Tigullio - per dare l0ro maggior esclusività. Molti partecipanti del raduno Riva vengono da fuori Italia e difficilmente si muovono ogni anno; così abbiamo deciso di introdurre questa nuova manifestazione che è stata accolta con entusiasmo da tutti". Regione Liguria, comune di Santa Margherita Ligure, Gruppo Albergatori di Santa Margherita Ligure e Portofino sono i promotori. Patrocini e collaborazioni anche dal comune di Rapallo, Ascom, Lega Navale, Istituto Nautico Colombo di Camogli e tanti altri. Tra gli eventi collaterali previsto uno spettacolo pirotecnico, venerdì sera, un concerto tributo dei Pink Floyd sabato 25 maggio e la sfilata delle barche iscritte la domenica mattina. In occasione della conferenza stampa è stato firmato il gemellaggio tra il Museo del Mare di Santa Margherita Ligure e il Museo Barca Lariana di Como, uno degli organizzatori del raduno, con l'obiettivo di sviluppare attività promozionali condivise.





