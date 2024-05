Nascondono 8 kg di coca nella ruota di scorta, arrestati

Due pattuglie della sottosezione della Polizia Stradale di Sampierdarena, impiegate in servizio di vigilanza autostradale, hanno sequestrato 8 chili di cocaina nascoste nello pneumatico di scorta di un'auto.

La Polstrada ha sottoposto a controllo un'auto a noleggio in A12 che stava transitando in direzione Livorno. Gli occupanti, due cittadini italiani incensurati, un uomo e una donna entrambi di 36 anni residenti nella provincia di Prato, si sono innervositi tanto da insospettire gli agenti. Vista la situazione, la Polstrada ha approfondito il controllo, notando che la ruota di scorta era di dimensioni diverse rispetto agli pneumatici installati sul veicolo. Accompagnati alla sottosezione della Polstrada i poliziotti hanno proceduto all'ispezione accurata dello pneumatico di scorta che 'ospitava' circa 8 kg di cocaina. I due sono stati arrestati.



