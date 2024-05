Pd Liguria, 'Toti si dimetta subito, basta disastri'

"Non potendo presentare la sfiducia al presidente Toti in Consiglio regionale, martedì prossimo, perchè è sospeso dalla carica, faremo comunque pressioni politiche chiedendo spiegazioni su quanto sta accadendo. Già oggi però torniamo a chiedere che Toti si dimetta alla luce di quello che sta accadendo. Basta disastri che mettono a rischio la nostra Liguria". Lo ha detto all'ANSA il segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale.

"In Liguria ci sono in gioco partite molto importanti, a partire dalla sanità, con la grave situazione negli ospedali, dall'ambiente, con il Rigassificatore per il quale è commissario Toti. Ci sono in gioco anche lo scolmatore del Bisagno e il piano regolatore del porto di Genova. A ponente l'Ato idrico è commissariato. Come si fa ad andare avanti senza una guida?" afferma il segretario ligure del Partito Democratico Davide Natale.

Ai comandi oggi c'è il vicepresidente Alessandro Piana: "La Liguria - replica Natale - è maglia nera tra le regioni italiane per la spesa delle risorse per lo sviluppo rurale e guarda caso queste dipendono da Piana e dal suo assessorato. Direi che basta questo dato per capire come potrà guidare la Regione".



