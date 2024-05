Palio del Golfo della Spezia, ad agosto l'edizione numero 99

Il Palio del Golfo della Spezia scalda i muscoli in vista della disfida remiera tra le 13 barche, ognuna rappresentante una borgata marinare, della prima domenica di agosto. Con un borgataro in più, il ministro delle politiche del mare Nello Musumeci che oggi ha presenziato alla presentazione dell'edizione 2024 ricevendo l'attestato appunto di "borgataro ad honorem".

"Una manifestazione di cui sono innamorato", ha detto il ministro che ha ammesso di aver chiesto a Poste Italiane un francobollo speciale per l'edizione del centenario che si terrà nel 2025. "Il Palio e il porto vivono in simbiosi", le parole del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva, che sostiene la manifestazione.

Sorrisi e clima disteso questa mattina a Palazzo Civico nonostante la recente indagine ligure abbia toccato direttamente l'organizzazione del Palio del Golfo. Tra gli indagati del filone spezzino infatti anche il presidente del comitato delle borgate Massimo Gianello, oggi assente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA