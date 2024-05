Jacona (Ansa.it), IA anche nello sport e nella sanità

La tappa genovese del Giro d'Italia è stata anche l'occasione per il convegno 'Salute, impresa e sport, la corsa all'innovazione' a Palazzo del Principe che ha affrontato la rivoluzione digitale che potenziata dall'IA sta trasformando il mondo della cura, dell'impresa e dello sport.

"Nell'incontro di oggi i diversi ospiti vengono da mondi diversi e hanno anime diverse ma raccontano in realtà una storia che è comune ed è quella di come la tecnologia stia influenzando profondamente sia lo sport che la sanità, la cura e la diagnosi, e l'impresa, che sono i tre elementi che servono per costruire uno sport di successo per arrivare alle performance - ha spiegato Alessio Jacona, esperto di tecnologia e curatore dell'osservatorio IA di Ansa.it-. Tecnologia e intelligenza artificiale, che ormai comincia a comparire in ognuno di questi ambiti, stanno cambiando le macchine di diagnostica che consentono di seguire gli atleti in maniera più puntuale e più da vicino, curarli meglio quando hanno bisogno di cure, e soprattutto anticipare eventuali problemi, eventuali infortuni.

Si è parlato molto anche di come la sanità stia cambiando e di come cambia proprio l'approccio alla cura perché grazie alle tecnologie si possono portare le cure fuori dagli ospedali" ha concluso Jacona.

Un connubio che da anni proprio Casa della Salute porta avanti. "Nel mondo della sanità la digitalizzazione è un percorso che Casa della salute ha già iniziato 10 anni fa - ha spiegato il ceo di Cds Marco Fertonani -, perché credo molto in questo passaggio. Cerchiamo di utilizzare la tecnologia per migliorare il percorso del paziente e per agevolare l'attività dei medici: un binomio che va avanti in maniera regolare e costante".



