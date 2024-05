Giro: Contador accompagna il trofeo esposto a Palazzo Tursi

Non si ferma l'entusiasmo per il Giro d'Italia, che ha visto mercoledì la partenza della quinta tappa proprio da Genova, come ha dimostrato l'incontro a Palazzo Tursi con Alberto Contador, brand ambassador di Casa della Salute, e unico con Hinault capace di vincere due Giri d'Italia, Due Tour de France e due Vuelta e con il trofeo del Giro.

"Questa è la grande forza degli eventi sportivi - ha dichiarato l'assessore allo sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi che ha accolto "Il pistolero" Contador applaudito dai tanti appassionati presenti-. Lo dimostriamo quotidianamente, al di là del grande ritorno di visibilità e quello che danno in occasione dell'evento stesso della giornata dell'attività sportiva, poi permanga sul territorio una scia importante,. Averla costellata dalla presenza di questi grandi campioni è fondamentale perché ci permette di valorizzare e amplificare i messaggi che vogliamo trasmettere. Abbiamo gioito e davvero ci siamo emozionati con la partenza del Giro con la presenza, tra l'altro, di un altro grande campione come Vincenzo Nibali oggi avere Contador qui a Tursi ci inorgoglisce, soprattutto ci permette di lavorare sempre in squadra per diffondere i valori dello sport".

"L'Italia ha una passione incredibile per il ciclismo e qui a Genova ho visto una grande passione per il ciclismo e per il Giro d'Italia. Per me oggi è stato bellissimo vedere così tanti bambini: per tutti, e per loro in particolare, è importante fare sport visto che sono sempre con i telefonini o i tablet. Lo sport ti dà valori importanti nella vita-ha sottolineato l'ex professionista che proprio nel 2015 fu protagonista nel Giro che vide un arrivo di tappa a Genova-. Ho un bel ricordo con la vostra città, di cui ricordo il grande entusiasmo nel Giro d'Italia del 2015, un'edizione molto faticosa , ripenso al Mortirolo ad esempio, un Giro molto bello ma anche molto duro".





