Assonautica Genova, in mare con ragazzi diversamente abili

Partirà sabato 11 maggio alle 10 dalla Marina Molo Vecchio del Porto Antico di Genova l'uscita in barca organizzata da Assonautica Genova e Fondazione Cepim per avvicinare al mondo della vela i ragazzi con disabilità intellettiva di origine genetica e le loro famiglie. La regata ha raggiunto per questa nona edizione, ormai collaudatissima, il record delle adesioni: 27 famiglie per un totale di 90 persone, 29 imbarcazioni con 64 membri di equipaggio e 30 volontari. Si allarga anche il numero delle collaborazioni e dei patrocini: Centro Europe Direct Genova, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova, Genova Capitale dello sport 2024 e Yacht Club Italiano.

Quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento è stato inserito nel programma della settimana dell'Europa - durante la quale vengono organizzate in tutta l'Unione manifestazioni per ricordare, il 9 maggio, l'anniversario della storica dichiarazione dell'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea - e di Genova capitale dello sport 2024, che ha fra i propri obiettivi la promozione dello sport e dei suoi valori come opportunità di miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità, inclusione e accessibilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA