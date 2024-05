'Scala' la grondaia perché non riesce a entrare in casa e cade

Non riusciva ad aprire la porta del proprio appartamento, al secondo piano di una palazzina, e ha provato a raggiungerlo arrampicandosi dalla grondaia, ma è precipitato facendo un volo di nove metri ed è rimasto ferito in modo grave. E' quanto accaduto stamane a un uomo ultracinquantenne, in via Delle Palme, a Ospedaletti (Imperia). A soccorrerlo è stato il personale del 118, giunto sul posto insieme a un equipaggio della Croce Rossa e ai carabinieri.

Sulla dinamica di quanto successo non ci sono dubbi: una vicina di casa ha assistito all'intera scena e l'ha raccontata ai soccorritori. Il cinquantenne è salito al secondo piano arrampicandosi sulla grondaia, che però è crollata sotto il suo peso, facendolo cadere al suolo da un'altezza di circa nove metri. La caduta è stata parzialmente attutita dalla pensilina presente al piano sottostante della palazzina. Il ferito è rimasto sempre cosciente, ma ha riportato gravi traumi per i quali è stato trasportato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a bordo dell'elisoccorso Grifo.



