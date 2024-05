Mei, una mostra e un treno storico per la Santa degli emigranti

Una mostra dedicata a Madre Francesca Saverio Cabrini, la santa protettrice degli emigranti, un treno storico che porterà tra Milano e Genova la storia della "Santa degli Emigranti" che nei primi anni del '900 fondò la congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù per dare assistenza agli italiani negli Stati Uniti, ma anche uno spot che vede come testimonial Luca Vullo, ambasciatore della gestualità italiana del mondo, quel linguaggio universale che era il primo che si poteva usare una volta arrivati in un paese straniero. Sono questi alcuni dei progetti messi a punto dal Mei, il museo dell'emigrazione italiana che ha sede alla Commenda di Pre' per festeggiare i primi due anni di attività, che saranno celebrati il 10, 11 e 12 maggio con visite e laboratori gratuiti per la cittadinanza, e a un anno dall'insediamento del nuovo Cda. "È stato un anno di eventi e importanti collaborazioni internazionali - ha spiegato il Presidente Paolo Masini - che hanno consentito di posizionarci come hub per l'emigrazione italiana. Un riconoscimento che ci dà la spinta per avviare una campagna capillare ed incisiva volta a far conoscere al meglio questo prezioso scrigno in tutta Italia". Un museo che :"Rappresenta il completamento ideale della nostra offerta museale per tutto ciò che attiene al mare ed alla navigazione - ha ricordato il sindaco di Genova Marco Bucci - che non è solo un museo, ma un luogo di incontro, di memoria e di riflessione su uno dei fenomeni più significativi della nostra storia". Un'occasione anche per la promozione del "turismo delle origini" che ha visto la presenza del Mei a Buenos Aires, assieme alla nave Vespucci, con un padiglione virtuale visitato da oltre 6 mila persone. "Una sinergia che offre un'esperienza di arricchimento per i turisti interessati a ritrovare le proprie origini italiane - ha ricordato Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo - per questo Regione ha istituito un tavolo di lavoro a cui prendono parte, oltre al settore turismo della Regione, rappresentanti del Mei, Comune di Genova, l'Associazione Liguri nel Mondo, la Fondazione Amedeo Peter Giannini, la Fondazione Mu.MA Musei del Mare, gli stakeholders liguri e l'Agenzia per la promozione Turistica 'In Liguria', alla quale è stato dato l'incarico di seguire tutte le attività operative legate al progetto".



