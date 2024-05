Depositi chimici Genova, Tar boccia il progetto dislocamento

Il Tar della Liguria, che aveva accolto i ricorsi contro il dislocamento dei depositi chimici costieri, ha emesso la sentenza e dato ragione ai ricorrenti bocciando di fatto l'iter autorizzativo del progetto.

La decisione era attesa da tre mesi ed è arrivata in ore già concitate per il mondo politico e portuale ligure per via della maxi inchiesta per corruzione delle procure di Genova e Spezia.

La notizia della bocciatura è arrivata attraverso la chat Vasta dell'ex ministro Claudio Burlando e poi la conferma anche da Michele Colnaghi, presidente del municipio Centro Ovest che insieme alle Officine Sampierdarenesi ha promosso uno dei quattro ricorsi al Tar contro il progetto di spostamento dei depositi chimici di Superba e Carmagnani da Multedo a ponte Somalia.



