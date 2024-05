Quattro spettacoli lirici per i Rolli Days a Genova

Quattro spettacoli lirici, due a maggio e due ad ottobre, animeranno le prossime edizioni dei Rolli Days. L'evento farà parte de "La grande Opera a Palazzo" e vedrà quale prima opera sabato 18 maggio alle 17 a Villa Pallavicino delle Peschiere La Traviata di Giuseppe Verdi.

Mentre domenica 19 maggio, sempre alle 17, a Palazzo della Meridiana andrà in scena la Tosca di Giacomo Puccini. Entrambe le opere saranno dirette e accompagnate al pianoforte, uno straordinario e innovativo Yamaha Avant Grand N3X, dal maestro concertatore Yuka Gohda.

Ad ottobre Palazzo Tursi ospita Rigoletto di Giuseppe Verdi, venerdì 11 alle17, mentre sabato 12 ottobre, sempre alle 17, a Palazzo Spinola Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.

"Genova è orgogliosa di ospitare un evento di grande valenza culturale come questo - ha spiegato il sindaco di Genova Marco Bucci -. I palazzi e le ville genovesi apriranno le loro porte al fascino della musica lirica, offrendo al pubblico un'esperienza unica e suggestiva".

"Molto spesso dei Palazzi dei Rolli e delle ville genovesi rischiamo di vedere e di considerare gli unici elementi superstiti degli arredi e della decorazione: i grandi affreschi, le sculture, gli spazi. Eppure, altri erano, e lo sono sempre stati, nei secoli, i protagonisti della quotidianità di questi luoghi: tra gli altri, soprattutto, la musica e il teatro - ha sottolineato il prof. Giacomo Montanari, coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Genova -. Riportare nei saloni affrescati la musica è un'operazione che consente una comprensione più piena e completa di questi edifici straordinari e ci permette di ricostruirne con maggiore consapevolezza il ruolo, fondamentale, per lo sviluppo della cultura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA