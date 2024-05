Calcio: Genoa ai tifosi, domenica tutti con la maglia

Si chiama "Prendo la maglia e vengo da te" ed è l'iniziativa organizzata dal Genoa in vista delle ultime due gare casalinghe, domenica prossima contro il Sassuolo e all'ultima giornata contro il Bologna.

"L'invito a ogni tifoso è di indossarne una al Ferraris per le ultime due partite interne di campionato. Il proposito è di creare lo stesso effetto ottico che all'estero si ammira in certi stadi in determinate occasioni" ha spiegato il club in una nota lanciando anche un appuntamento per giovedì al Genoa Museum and Store al Porto Antico quando alcuni giocatori indosseranno le casacche per promuovere l'iniziativa e le firmeranno personalmente ai tifosi. All'evento prenderanno parte dalle 17.30 Martinez, Messias, Retegui, Vasquez e Vitinha.

Una stagione da record per le presenze allo stadio Ferraris con tutte le gare casalinghe che hanno superato sempre quota 30mila spettatori con ina percentuale di riempimento superiore al 95% della capienza dell'impianto genovese.



