Briatore sceglie Ventimiglia per aprire un nuovo Twiga

Forte dei Marmi, Dubai, Doha, Londra, Montecarlo e da metà giugno anche Ventimiglia. Il Twiga di Flavio Briatore è pronto a sbarcare in Liguria nella città di confine in un'insenatura tra le più caratteristiche della Regione, la Baia Benjamin, situata a poche centinaia di metri dalla rinomata spiaggia delle 'uova' e dal sito archeologico dei Balzi Rossi, nonché dalla frontiera con la Francia.

L'iniziativa imprenditoriale è stata presentata in una conferenza stampa a Ventimiglia dall'imprenditore insieme al sindaco Flavio Di Muro. Assente il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che in mattinata è stato raggiunto da una misura cautelare degli arresti domiciliari.

"La nostra città ha bisogno di farsi conoscere e apprezzare e di tornare grande - afferma Di Muro -. Non è soltanto l'apertura di una nuova attività economica, non solo tanti e anche qualificati posti di lavoro e una linfa per l'indotto del territorio: qui, oggi, cambia l'immagine di Ventimiglia. Per la città è una svolta senza precedenti".

"Di Ventimiglia mi ha colpito il sindaco, qui abbiamo avuto tutta la burocrazia all'incontrario, - dichiara Briatore - perché normalmente la burocrazia non ti permette di fare. Qui, invece, abbiamo trovato un'amministrazione fantastica, che con il sindaco in particolare ha aiutato ad abolire tutti questi passaggi, che normalmente fanno scappare gli imprenditori".

Briatore punta l'attenzione sul fattore occupazionale, annunciando che all'inizio saranno tra i 40 e i 45 i nuovi posti di lavoro. "Chi è bravo va avanti. Abbiamo, in totale milletrecento dipendenti, - rimarca - che spostiamo tra Dubai, Doha, Londra, il Kenya e Montecarlo. Per cui chi ha voglia di lavorare ed è bravo, ha lo spirito di crescere con noi e potrà lavorare tutto l'anno". Il nuovo Twiga di Ventimiglia resterà aperto tutta l'estate, quest'anno a partire da metà giugno, ma nel 2025 aprirà a maggio.



