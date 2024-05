Piaggio Aerospace all'Ebace di Ginevra con P180 'ambulanza'

Ci sarà anche Piaggio Aerospace tra gli oltre 400 espositori che dal 28 al 30 maggio si daranno appuntamento a Ginevra per l'European business aviation convention and exhibition (Ebace), il salone internazionale dedicato all'aviazione d'affari.

Ogni anno Ebace trasforma il Palexpo e l'adiacente aeroporto della città svizzera in un hub internazionale della business aviation, dove oltre 10 mila addetti ai lavori si incontrano per individuare nuove opportunità commerciali e discutere dei trend del settore.

Piaggio Aerospace, come gli scorsi anni, esporrà il suo P.180 Avanti EVO. Unico nell'aerodinamica grazie alle sue tre superfici portanti, l'Avanti EVO si distingue anche per la versatilità che lo rende idoneo oltre al trasporto executive anche ad attività di special mission quali addestramento, ricognizione, radiomisure e aeroambulanza. Proprio per mostrare ai visitatori le caratteristiche di quest'ultima configurazione, il P.180 esposto a Ebace 2024 verrà allestito - su uno dei due lati passeggeri - con un sistema medicale completo di barella, comprese le principali attrezzature necessarie a prestare assistenza a potenziali pazienti aerotrasportati.



