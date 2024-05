Piaggio Aero, per 2024 previsti break even e ricavi 120 milioni

Piaggio Aerospace prosegue la propria attività produttiva. Per l'anno in corso è previsto il raggiungimento del break-even operativo, mentre il fatturato dovrebbe toccare i 120 milioni di euro di ricavi.

Prevista nell'anno anche la consegna di cinque nuovi velivoli P.180 Avanti Evo+, di cui quattro all'Aeronautica Militare, su un totale di 16 in varie fasi di produzione.

Il portafoglio ordini, compresi quelli in via di definizione, ammonta a circa 500 milioni di euro. La società impiega poco meno di 800 persone e opera attraverso i siti produttivi di Villanova d'Albenga (Savona) e Genova Sestri Ponente e le basi di Pratica di Mare, Ciampino e Viterbo.



