Croce Rossa, bandiera in Comune Spezia per Giornata mondiale Cri

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha ricevuto stamani a Palazzo Civico la visita del presidente della Croce Rossa Luigi De Angelis, che ha donato al primo cittadino la bandiera dell'associazione per la Giornata mondiale della Croce Rossa che si celebrerà mercoledì. L'8 maggio infatti è la data in cui si ricorda la nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, e in tutto il mondo si festeggia l'opera della Croce Rossa, cercando di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle tante attività svolte ogni giorno dai volontari a sostegno dei più deboli.

Anche quest'anno la Cri ha deciso di celebrare la giornata in collaborazione con Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani), invitando le amministrazioni locali a esporre fuori dai municipi la bandiera della Croce Rossa, che in questi giorni sventolerà anche sui palazzi comunali di Portovenere, Santo Stefano e Calice al Cornoviglio, dove si trovano le altre sedi della CRI afferenti al Comitato della Spezia. Nella serata tra l'8 e il 9 maggio, in più, il palazzo comunale della Spezia verrà illuminato di rosso per celebrare la ricorrenza.

"E' un'occasione importante per ricordare il lavoro dei volontari di tutto il mondo che ogni giorno sono impegnati nel primo soccorso e svolgono un ruolo fondamentale di aiuto alle fasce più in difficoltà della popolazione - ha detto Peracchini -. Alla Spezia abbiamo una grande squadra di ragazzi e ragazze che danno il massimo quotidianamente e che voglio ringraziare.

L'Associazione e il Comune collaborano da anni, realizzando diverse iniziative nel territorio, molte delle quali sono rivolte ai giovani" "La consegna della nostra bandiera - ha detto De Angelis - è un gesto di alto valore simbolico, e un modo per ringraziare i volontari Cri del lavoro che hanno svolto nel corso dell'ultimo anno. Nel 2023 abbiamo effettuato in totale quasi 14.000 servizi in ambulanza e aiutato 566 persone in difficoltà economica, abbiamo fatto fronte a quattro sbarchi di migranti in porto e abbiamo sensibilizzato più di 2.500 giovani spezzini sui rischi delle dipendenze da droghe, alcol, gioco d'azzardo, ecc. Numeri che confermano la Croce Rossa nel ruolo di presidio sociosanitario fondamentale per la città".



