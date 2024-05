Calcio: Samp, Pedrola chiude stagione in anticipo

Annata davvero sfortunata per lo spagnolo Estanis Pedrola, attaccante della Sampdoria, che si è infortunato ieri negli ultimi minuti della gara con la Reggiana mentre solitario stava correndo verso la porta avversaria. Per lui lesione al bicipite femorale della coscia destra, un problema che aveva già accusato ad inizio campionato costringendolo a rimanere ai box per diversi mesi. Infatti si era fermato ad ottobre ed era tornato nel gruppo appena un mese fa . Sicuramente una brutta notizia per la Sampdoria di Andrea Pirlo che avrebbe volentieri utilizzato nei play off ormai alle porte considerato che l'ex Barcellona era stato autentico protagonista ad inizio stagione realizzando tre gol.



