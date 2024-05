Il Milan non vince più, a San Siro 3-3 con il Genoa

Il Milan di Stefano Pioli ai titoli di coda non riesce più a vincere. A San Siro con il Genoa finisce 3-3 e per i rossoneri, già sicuri della Champions ma a difesa del secondo posto, è la sesta partita di fila senza successo, la quarta in campionato. La squadra di Gilardino passa subito in vantaggio, al 45' Florenzi di testa rimette in parità la sfida. Ma in avvio di ripresa Ekuban riporta avanti i liguri, Giroud spreca la palla del pareggio, ma in tre minuti con Gabbia e Giroud, che stavolta non sbaglia, il Milan si porta avanti.

L'autogol di Thiaw pressato da Gilardino nel finale chiude la sfida.

Ottima la prova del Genoa di Gilardino che ha tenuto spesso sotto scacco i rossoneri nonostante le assenze di molti titolari. Ottima la risposta da parte di molti giocatori chiamati a stare in prima fila in questo finale di campionato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA