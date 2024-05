Eriksson al Ferraris, alla Samp cinque anni molto belli

Un tuffo nel passato per Sven Goran Eriksson oggi al Ferraris per seguire la partita tra Sampdoria e Reggiana. Tanta emozione per il tecnico che aveva guidato i blucerchiati dal 1992 al 1997 conquistando la Coppa Italia nel 1994 e ottenendo un terzo posto in campionato. Anche il club ligure ha voluto invitarlo dopo la notizia rivelata dallo stesso Eriksson qualche mese fa che sta lottando contro un cancro incurabile al pancreas. Nelle scorse settimane lo svedese aveva ricevuto l'invito delle altre squadre che aveva allenato: Liverpool, Benfica e Göteborg. E' arrivato al Ferraris circa un'ora prima del fischio d'inizio, alla spicciolata anche tanti giocatori che erano stati allenati da lui durante quei 5 anni sotto la Lanterna come Bellucci, Bonetti, Chiesa, Evani, Lanna, Lombardo, Mancini, Mannini, Salsano e Seedorf.

"Sarà molto bello e interessante vedere una gara importante, ma è anche fantastico ritrovare tanti amici ed ex miei giocatori. Sono stati cinque anni belli qui alla Samp ma è stato facile, grazie a questo clima e questi tifosi. Poi avevamo anche una buona squadra che giocava un bel calcio e potevamo vincere di più", ha detto Eriksson.



