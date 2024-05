Lista Toti, ambulatori aprono come previsto

"Brutta bestia la gelosia. E al Pd deve dare un gran fastidio vedere che in Liguria le cose sono cambiate, che stiamo sistemando tutti i danni che hanno fatto e che per loro si prospettano tempi sempre più grami. E probabilmente anche che le loro poltrone saranno sempre più a rischio". Risponde così la Lista Toti al segretario regionale del Pd, Davide Natale. "Abituato a chiudere ospedali e pronto soccorso come hanno sempre fatto le amministrazioni di sinistra, Natale crede che anche per aprire nuove strutture ci voglia un giorno. Ma lo vogliamo rassicurare. Nei prossimi giorni, come annunciato, inizieranno ad aprire uno dopo l'altro gli ambulatori previsti dall'accordo siglato con i medici di medicina generale, che garantiranno la loro presenza e l'assistenza ai pazienti, insieme al personale infermieristico e grazie al contatto diretto con i colleghi specialisti. E questo tutti i giorni dalle 8 alle 24. Ciò che dà fastidio a Natale è probabilmente l'idea che con la giunta Toti si risolvono i problemi, mentre al Pd non riesce il gioco allo sfascio su cui punta nella vana speranza di tornare a fare danni alla guida della Regione", conclude la Lista Toti



