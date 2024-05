Genoa: Gilardino, vogliamo fare grande partita

Il futuro del Genoa sarà ancora con Gilardino e il tecnico, soddisfatto, ci ha tenuto però a riportare l'ambiente sulla sfida di domani al Milan e non sulla prossima stagione. Gara che vede Gudmundsson in dubbio per febbre.

"Per Albert faremo delle valutazioni oggi e speriamo di recuperarlo. Affrontiamo una squadra forte e di talento allenata molto bene da mister Pioli. Una squadra seconda in classifica con una media punti simile a quella di quando hanno vinto il campionato. Una squadra di grandissima qualità, di talento e forte nelle palle inattive. Sappiamo che squadra dobbiamo affrontare ma abbiamo voglia di fare una grande partita. Il Milan in ogni momento con i singoli può mettere in difficoltà chiunque. Noi dobbiamo pensare a noi e cercare di limitare la loro bravura e le loro forze ed al contempo esaltare le nostre qualità quando avremo la palla".

Intanto i protagonisti della vittoria sul Cagliari si candidano per una conferma, a partire da Thorsby, mentre Vitinha rientrato lunedì scorso, potrebbe avere maggiore spazio.

"Victor sta continuando il percorso di allenamenti per recuperare la forma migliore. Da qui alla fine del campionato è normale il desiderio di dargli continuità nel minutaggio. Per domani dovrò fare delle valutazioni se non ci dovesse essere Albert o se lo recuperiamo. Conferme? La volontà è di andare in questa direzione quella di dare continuità e c'è la volontà di vedere giocatori che nell'ultimo periodo hanno fatto un minutaggio inferiore rispetto ad altri per fare valutazioni con la società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA