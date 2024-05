Calcio: Genoa; tutto pronto per il rinnovo di Gilardino

Una storia destinata a proseguire quella tra Alberto Gilardino e il Genoa. Le parti dopo alcuni incontri fruttuosi hanno trovato un accordo per prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Si attende ora solo l'annuncio ufficiale da parte del club rossoblù.

Gilardino era stato promosso alla guida della prima squadra a dicembre 2022 dopo l'esonero di Blessin trascinando il Genoa alla promozione diretta in serie A dopo solo una stagione in cadetteria. Quest'anno, all'esordio da allenatore nel massimo campionato, ha raggiunto la matematica salvezza con cinque giornate di anticipo.

Per il tecnico pronto il raddoppio dell'ingaggio e un biennale.



