Messina e Tarros collegano Italia con Libia ed Egitto

Da metà giugno 2024 Linea Messina e Tarros attiveranno un nuovo servizio di collegamento marittimo tra Italia, Libia ed Egitto scalando tre porti italiani, tre porti libici e uno egiziano. Il primo viaggio salperà con la seguente rotazione: Salerno, La Spezia, Genova, Tripoli, Misurata, Alessandria d'Egitto, Bengasi e ritorno a Salerno. La frequenza delle partenze sarà quattordicinale.

Sarà un servizio in 'vessels sharing agreement' attraverso l'impiego di due navi portacontenitori lo-lo, una di Messina e una di Tarros, con una capacità ciascuna di circa 1.150/1.200 teu da 14 tonnellate.

La nuova linea marittima assume un significato sia geo-politico che commerciale del tutto particolare: segna a tutti gli effetti la riapertura del mercato libico anche dal Sud Europa oltre che dalle aree oltre Suez, mercato nel quale la Ignazio Messina & C. vanta una presenza storica, viene riattivata la connessione north-bound tra l'Egitto e l'Italia, verrà sviluppato anche il traffico tra Alessandria e Bengasi, infine attraverso gli hub di Alessandria e Genova la Libia e l'Egitto verranno connessi anche con tutti gli altri mercati serviti dalla Ignazio Messina & C.

"Siamo lieti di offrire all'industria italiana un corridoio logistico ancora più efficiente realizzato con la Linea Messina alla quale ci lega una storia di proficua collaborazione. - commenta il general manager di Tarros Danilo Ricci - La nostra compagnia sullo stesso servizio scalerà anche i porti di Malta e Augusta come private call".



