Lista Toti a Ghio, difendiamo la 194 e i consultori

"Se Valentina Ghio avesse davvero seguito i lavori del consiglio regionale e ascoltato le dichiarazioni del presidente Toti e di tutta la maggioranza, anziché scopiazzare in fretta e furia le posizioni dei suoi compagni, l'onorevole saprebbe che è stato ribadito con forza più volte che non si farà mai un passo indietro su questa pietra miliare del diritto, che non si mina l'attività dei consultori, la cui importanza è riconosciuta e difesa". Così la Lista Toti in una nota replica alla parlamentare del Pd.

"L'accesso alle associazioni Pro Vita, secondo quanto previsto da una norma nazionale, sarà assicurato con decreti attuativi regionali che mai in nessun caso metteranno in discussione il diritto di una donna a interrompere la gravidanza. Stupisce anche la visione della parlamentare dem sulla legge 194 e sulle donne stesse. Colpisce quando dice che "le donne non hanno bisogno di essere consigliate". Al netto del significato stesso del termine consultorio, che indica proprio un punto di riferimento cui chiedere consulenza, assistenza e consigli, la posizione di Valentina Ghio calpesta completamente il terribile tormento interiore che una donna vive nel momento in cui sceglie di non portare a termine la gravidanza. Dire che non ha bisogno di aiuto, di supporto, anche di consiglio, significa attribuire estrema leggerezza a una decisione tanto difficile. La piena attuazione della legge 194 passa attraverso tutte quelle misure che possono mettere la donna nelle giuste condizioni per affrontare un passo così delicato", conclude la Lista Toti



