Casinò Sanremo: ad aprile vincite per quasi 900mila euro

Ammontano a novanta i premi del valore superiore ai 5mila euro, per un montepremi complessivo di 898.956 euro, distribuiti ad aprile dal Casinò di Sanremo. E' quanto risulta dal bilancio mensile della casa da gioco. Negli ultimi trenta giorni, inoltre, sono stati incassati 3,7 milioni, circa tre dei quali realizzati alle slot machine; mentre il progressivo da inizio 2024, si attesta a 15,8 milioni (meno 5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023). Il mese appena terminato è stato caratterizzato da un numero record di vincite e dall'arrivo dei player impegnati nell''Italian Poker Open 2024, con montepremi da un milione. Dal 27 aprile, infatti, giocatori provenienti da tutta Europa, soprattutto dalla vicina Francia, affollano la Poker Room per partecipare alle due settimane di tornei. "L'Italian Poker Open, con il montepremi garantito di un milione di euro è un evento pokeristico tra i più importati in Europa - afferma il presidente e ad del Casinò, Gian Carlo Ghinamo - coinvolgendo un numero rilevante di appassionati, che rinnovano di anno in anno la loro presenza al main event ma anche ai tornei satelliti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA