Calcio: Lo Spezia batte il Palermo, salvezza più vicina

Lo Spezia coglie una fondamentale vittoria casalinga contro il Palermo per 1-0 e si apre una strada verso la salvezza diretta. Decide ancora una volta Giuseppe Di Serio, punta arrivata a gennaio e fuori per lunghe settimane a causa di un problema muscolare. Suo il gol al 16', su errore clamoroso del rosanero Lund, che indirizza la partita. Di Serio legge un retropassaggio corto dell'esterno avversario e beffa Pigliacelli in uscita con un elegante lob. I liguri contengono la reazione dei siciliani, che arriva soprattutto nella prima mezz'ora della ripresa, senza rischiare granché. Poi i cambi di D'Angelo - i giovanissimi Kouda (21 anni) e Pio Esposito (18 anni) e l'ex Empoli Bandinelli - tengono definitivamente il Palermo lontano dall'area di rigore di Zoet. Spezia a +3 sulla zona play out in attesa di Bari-Parma. Ma nei prossimi due turni impegni complicati contro Cosenza e Venezia per i bianchi.



