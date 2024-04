Olt, su Via per rigassificatore Vado speriamo verdetto a ottobre

"Abbiamo depositato le integrazioni ormai qualche settimana fa, un corposo pacchetto informativo che risponde a tutte le osservazioni che nel frattempo erano arrivate dagli enti competenti. Ora mi sembra che fino al 5-6 maggio ci sia tempo per sottomettere ulteriori commenti e richieste di integrazione, dopodiché la commissione Via (Valutazione di impatto ambientale, ndr) dovrà esprimersi sulla compatibilità ambientale o meno di quest'opera. Noi ci auguriamo che il lavoro della commissione possa concludersi entro l'estate in modo che in autunno possa esserci l'eventuale autorizzazione alla realizzazione dell'impianto". Lo ha detto il presidente di Olt (Offshore Lng Toscana) e ad di Snam Fsru società proprietaria del terminale galleggiante di rigassificazione Fsru Toscana, Elio Ruggeri a proposito dei tempi per la valutazione di impatto ambientale per il trasferimento del rigassificatore Golar Tundra a Vado ligure, a margine del sopralluogo nei cantieri genovesi San Giorgio, alla nave fsru Toscana, rigassificatore galleggiante come la Golar Tundra da cui si differenzia per diverse caratteristiche, fra cui l'impiantistica semplificata e il minore impatto visivo.



